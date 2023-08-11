Futbolcu vergi veriyor mu?

11 Ağustos 2023 Cuma

Ülkede hepimiz -fahiş- vergiler ödüyoruz. Üstelik, “tenisçi” Mehmet Şimşek Maliye Bakanı olduktan sonra ÖTV başta olmak üzere çifter çifter vergiler peydah oldu. Ekonomi sayfalarına bakarsak ayakkabıya bile yeni vergi getirecekmiş Memet Şimşek! Elbette en kolayı, çalışan kesimin peşine düşmek, çalışmayan, emekli veya sabit gelirliyi de KDV, ÖTV ile cayır cayır yakmak. Peki, Bakan Bey, acaba milyon Avro’lara imza atan futbolcuların vergilerinin peşine düştü mü? Düşmez.

Çünkü Türkiye -özellikle- yabancılar için vergi cenneti. Örneğin, dünyaca ünlü “falanca” bir yıldız İspanya ya da İngiltere’de oynasa yüzde 45’in üzerinde vergi vermek zorunda. Anlaştığı para üzerinden üstelik. Aslında Türkiye’de de vergi dilimi fena değil. KAP’a bildirilen yüksek maaşlarla prim bonus vb. kalemler yüzde 40’lık sınırında. Ancak özel uçaklarla gelen hiçbir futbolcu vergisini ödemiyor. Hatta yerli oyuncuların büyük bölümü de öyle. Yanlış anımsamıyorsam önceki yıllarda Trabzonspor’un o dönemdeki başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Yüzde 40’ın yarısını kulüp, yarısını futbolcu öder” türü bir sistem uygulamıştı, tutmadı. Peki günün sonunda devlet bu parayı alır diye düşünürsek; o da doğru. Çünkü, futbolcunun ödemediği vergi yasalar gereği kulübe yansıtılıyor. Üstelik vergide gecikme olursa, kulüp, altyapılara harcanmak üzere olan ve yürürlükteki “vergi iadesi” kaleminden yararlanamıyor. Kulüp de futbolcunun vergisini mecburen ödüyor. 5 milyon Avro diye duyurulan bir futbolcunun maliyeti aslında 7 milyon Avro! Bu bağlamda Dursun Özbek’e, Ali Koç’a, Ahmet Nur Çebi’ye sabırlar diliyorum! Sözün özü benim Icardi’m, Tadic’im, Abubakar’ımın vergisi “kulüpten”! O yüzden de kimse merak etmesin, vergisiz para cenneti Türkiye’ye daha çok yıldız gelir. Bu arada hayatını sporla kazanmış biri olarak itiraf edeyim kulüplere getirilen vergi muafiyetlerine karşı değilim, hele Türkiye’de hiç! Ama şu emekliye, memura, maaşı 25 bin liraya kadar olanlara da bir çare bulsa Mehmet Şimşek fena olmaz. Stada gitmek bir yana, naklen yayınların yapıldığı kahvelere bile giremiyor benim futbol meraklısı emeklim!

Elbette, bizi bunaltan vergi, bazı kamu müteahhitleri için sorun değil! Marka, isim vermeyeyim, “vergisi ötelenen, vergisi silinen” diye yazın Google’a bakalım, hangi holdingler için Türkiye vergi cenneti, yabancı futbolculardan sonra!

Geçen hafta olimpiyata 1 yıl kala spor federasyonlarının duraklama devrinde olduğunu yazmıştık. Bazı başkanlar üzülmüş, onlara “Sporcularınızın 2021 derecelerine bir bakın, bir de şimdikilere sonra Paris 2024 için Sayın Bakan Osman Aşkın Bak’a performans raporu verin” derim. Bu işin derece tarafı bir de yönetimsel krizler var. Üstelik madalya beklediğimiz atletizm, judo, tekvando, boks kendine gelmeli. Sayın bakan da sporun üst katına atayacağı isimlerin FETÖ geçmişi var mı, yok mu iyi bakmalı, sonuçta olimpiyat yılı yönetsel kriz kaldırmaz.