Vergi uzmanı Ozan Bingöl’den ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ hesabı
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında 5 milyon liralık soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazanan Berk Göktaş'ın devlete ödeyeceği vergiyi hesapladı.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında 5 milyonluk ödülü kazanan Berk Göktaş'ın devlete ödeyeceği vergiyi hesapladı.
Yaptığı hesabı sosyal medya hesabından yüksek vergiye dikkat çekerek "Kim vergiler dahil milyoner olmak ister(!)" şeklinde paylaşan Bingöl, kesilecek istisna ve intikal vergilerinin ardından Berk Göktaş'ın eline 4.007.411 TL geçeceğini belirtti.
Bingöl’ün paylaşımı şöyle:
“Kim Vergiler Dahil Milyoner Olmak İster(!) adlı yarışmada #5MilyonlukSoru yu bilen arkadaşın eline bu yıl için net [5.000.000 - ((5.000.000? - 37.059? istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 4.007.411? geçecektir.
Bizden söylemesi…??"
Kim Vergiler Dahil Milyoner Olmak İster(!) adlı yarışmada #5MilyonlukSoru yu bilen arkadaşın eline bu yıl için net [5.000.000 - ((5.000.000? - 37.059? istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 4.007.411? geçecektir.— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) March 25, 2024
Bizden söylemesi…??
YARIŞMACI BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI
ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.
Göktaş’ın karşısına çıkan soru şu oldu:
"Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız" diye isyan edip Hz.Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"
Şıklar ise şöyle sıralandı:
A: Mercimek
B: Soğan
C: Nohut
D: Sarımsak
“C” cevabını veren Göktaş, 5 milyon liralık büyük ödülü kazanmayı başardı.
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