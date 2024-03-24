Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?

Geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek son soruya ulaşan 19 yaşındaki Berk Göktaş bu hafta 5 milyonluk soruyu açtıracak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru açıldı mı? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 20:42
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?
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Atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster programında büyük ödül olan 5 milyon TL için heyecan dorukta. Geçtiğimiz bölümlerde peş peşe doğru cevaplar veren 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Programın tutkulu izleyicileri şimdi merakla "Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ne?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Heyecanla beklenen bu an, hem yarışmacı hem de izleyiciler için büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru açıldı mı? İşte ayrıntılar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU NE?

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru 24 Mart Pazar akşamı açılacak. Berk Göktaş son soruya da doğru yanıtı vererek 1 milyon TL'yi kazanmış ve 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

Berk Göktaş, Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.


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