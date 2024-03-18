Büyük ödülden önce sadece bir sorusu kaldı... 1 milyon değerindeki soruyu bilen Berk Göktaş kim, kaç yaşında?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 21:59

Güncelleme: 18.03.2024 - 21:59

ATV'de yayımlanan Kenan İmirzalıoğlu sunumundaki "Kim Milyoner Olmak İster" programında verdiği yanıtlarla 1 milyon TL'lik ödüle ulaşan Berk Göktaş'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. 5 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazanan ikinci yarışmacı oldu. Peki, 1 milyon değerindeki soruyu bilen Berk Göktaş kim, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BERK GÖKTAŞ KİM?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 2. sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş 5 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORUNUN CEVABI NE?

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" çıktı. Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 47'si 'C- Miralay İsmet, Malatya' cevabını verdi. Ancak yarışmacı, soruya 'D- Fevzi Paşa, Kozan' cevabını vererek 1 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.

5 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU NE ZAMAN AÇILACAK?

ATV'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programının 24 Mart Cuma günü yayımlanacak olan yeni bölümünde Berk Göktaş 5 milyon değerindeki soruyu yanıtlayacak...

5 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORUYU KAÇ KİŞİ AÇTI?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyüp İşler ilk kez 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başarmıştı ama doğru cevabı verememişti. Henüz 5 milyon değerindeki büyük ödülü kazanan bir yarışmacı olmadı.