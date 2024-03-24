Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

Yayınlanma: 24.03.2024 - 22:58

Güncelleme: 24.03.2024 - 23:16

Kim Milyoner Olmak İster'in heyecan dolu atmosferinde, Berk Göktaş adlı yarışmacı izleyicilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta 1 milyon TL'lik soruyu başarıyla cevaplayarak izleyicileri ve sunucuyu şaşırtmayı başaran Göktaş, bu hafta ise 5 milyonluk devasa bir sorunun karşısına geçti.

Yarışmacı Berk Göktaş Kim Milyoner Olmak İster’in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde başarılı bir performans sergilemiş ve 1 milyon TL değerindeki 12. soruya da doğru cevap vermişti. Göktaş, yarışmanın yeni bölümünde 13. soru ile karşı karşıya kaldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı ne? Yarışmacı 5 milyonluk soruya doğru cevabı verdi mi? İşte ayrıntılar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL değerindeki 13. final sorusu Berk Göktaş'a soruldu. İşte o soru:

Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız" diye isyan edip Hz.Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Sorunun cevabı Bakara Suresi 61. ayette geçiyor. Ayetin meali ise şöyle:

"Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden; sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin” demiştiniz. Mûsâ ise, “İyiyi kötü ile değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin; istedikleriniz orada var” dedi. Zillete, fakru zarûrete mahkûm oldular; Allah’ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu."

Bu ayette görüleceği üzere cevap C - NOHUT şıkkıdır.

YARIŞMACI 5 MİLYONLUK SORUYA DOĞRU CEVAP VERDİ Mİ?

Kim Milyoner Olmak İster'de son soruya gelen Berk Göktaş doğru yanıtı vererek program tarihinde ilk defa 5 milyon TL kazanan yarışmacı oldu.