Verginin yükü yine emekçinin sırtında

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelecek yıla ilişkin ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini dün açıkladı. Buna göre yüzde 123’lük yeniden değerleme oranı kadar artırılan ilk dilim 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilim 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 550 bin liraya ve dördüncü dilim 880 bin liradan 1.9 milyon liraya çıkarıldı.

Asgari ücretle ilgili gelir vergisi ve damga vergisi istisnalarını anımsatan Nebati şöyle devam etti:

“Buna göre tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Diğer bir ifadeyle ücret geliri elde eden her bir çalışandan yıllık toplam 17 bin 827.85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.”

Nebati ayrıca, aylık yemek parası istisna tutarını 110 lira, yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkardıklarını belirtti. Oysa gelir vergisi mevzuatına göre, cumhurbaşkanının bu tutarları yüzde 50’sine kadar artırmaya yetkisi vardı. Bu olsaydı ilk dilim 105 bin liraya çıkacaktı. Sendikalar da cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanmasını talep etmişti. Emekçiler bu yıl da hızla üst dilimlere geçecek ve daha fazla vergi verecek.