Veysel Ulusoy'dan emeklilere zam tahmini
Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler, emekli ücretlerine yapılacak maaş zammına çevrildi. Gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy, emeklilere yapılacak zamlarla ilgili tahminini açıkladı.
Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken TCMB yine faiz indirimlerine devam etti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Banka; eylül, ekim ve kasımda toplamda 400 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle Merkez Bankası'nın aralık ayında yaptığı 100 baz puan faiz indirimiyle, toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu da, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı. Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret 4 bin 253 TL oldu.
Bu kararlar doğrultusunda gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy, emeklilere yapılacak zamlarla ilgili bir tahminde bulundu.
"SIRA EMEKLİLERE..."
Ulusoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıra emeklilere %50-55 zamda..." ifadelerini kullandı.
İşte Veysel Ulusoy'un o tweeti:
Sıra emeklilere %50-55 zamda..— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) December 16, 2021
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