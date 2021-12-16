Erdoğan'dan itiraf geldi: 'Belirsizliğe son vermeye kararlıyız'

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:55

Türkiye'de döviz kurlarının tarihi seviyelere çıkması ile Türk Lirası her geçen gün yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor. TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği eylül ayı başından beri yüzde 30 civarında değer kaybetti.

TL'nin yılbaşından beri değer kaybı yüzde 45'i buldu. Merkez Bankası, lirada yarattığı hasara rağmen politika faizini tahminler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. TCMB böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30'u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL'nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

TCMB'nin kararının ardından dolar/TL 15,21'lerden 15,68 seviyelerine yükseldi. Euro/TL ise 17,61'lerde işlem görüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekçinin merakla beklediği asgari ücret miktarını açıklarken malumun itirafını da verdi. Asgari ücreti "4 bin 250 lira olarak belirledik" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın konuşmasından o bölüm işte şu şekilde:

'ASGARİ ÜCRETİ DOLARLA KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL'

- Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir.

-Bazı sıkıntılar var. Bunları aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimizi istihdam korumaya verdiğimizi tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde desteklerimizle sıkıntı yaşamadık.

-Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermeye kararlıyız.