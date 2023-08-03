Ekonomist Yalçın Karatepe açıklanan enflasyon oranını değerlendirdi: ‘Hedef tutturulamayacak’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49, yıllık enflasyon yüzde 47,83 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise tüketici fiyatlarının temmuzda aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88 oranında arttığını duyurdu. Ekonomist Yalçın Karatepe açıklanan oranların ardından Cumhuriyet TV’ye konuştu. Karatepe, “enflasyon tekrar yükseliş dönemine girdi” açıklamasında bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. TÜİK’in temmuz ayına ilişkin açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, bir önceki aya göre ise yüzde 9,49 yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun temmuz ayında yüzde 13,18 arttığını açıkladı. ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.
Ekonomist Yalçın Karatepe, açıklanan enflasyon oranlarının ardından Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Karatepe, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 70 olacağını belirterek “hedef tutturulamayacak”dedi.
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