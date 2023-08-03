Ekonomist Yalçın Karatepe açıklanan enflasyon oranını değerlendirdi: ‘Hedef tutturulamayacak’

03 Ağustos 2023 Perşembe, 17:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. TÜİK’in temmuz ayına ilişkin açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, bir önceki aya göre ise yüzde 9,49 yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun temmuz ayında yüzde 13,18 arttığını açıkladı. ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.

Ekonomist Yalçın Karatepe, açıklanan enflasyon oranlarının ardından Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Karatepe, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 70 olacağını belirterek “hedef tutturulamayacak”dedi.