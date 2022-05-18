VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.780 puanda dengelendi.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.772 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 2.780 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 2.801,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.807,00 puana çıktı.
PAY PİYASALARINDA OYNAKLIK DEVAM EDECEK
Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı risklerin devamına işaret eden gelişmelerle yatırımcıların getiri arayışının sürdüğünü belirterek, pay piyasalarında oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.
Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.780 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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