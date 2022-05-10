VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

10 Mayıs 2022 Salı, 09:43

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.873,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 2.872,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0.18 yükselişle 2.854,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 2.858 puana çıktı.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de Covid-19 salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin arttığını anımsatarak, bu durumun küresel pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olduğunu ancak Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD, AVRUPA VE İNGİLTERE MERKEZ BANKALARI PİYASALARIN YÖNÜ ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLABİLECEK

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha şahin politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, açıklanmaya devam eden finansal sonuçlar nedeniyle hisse bazlı hareketliliklerin de artabileceğini belirterek, bugün veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildirdi.

Endeks kontratında 2.810 ve 2.780 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 2.890 puanın direnç olduğunu aktardı.