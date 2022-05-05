VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:37

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.855 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.874,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.855,00 seviyesinden işlem görüyor.

Bayram tatili öncesinde, cuma günü 2.765-2.835 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen altında 2.815 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.818,25 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bayram tatilinin ardından bugün işleme açılan piyasalarda, açıklanacak nisan ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

Bugün yurt içinde enflasyonun yanı sıra imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.880 ve 2.920 seviyelerinin direnç, 2.780 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.