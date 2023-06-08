Volkswagen ID. Buzz uzadı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 07:00

Volkswagen'in efsane minibüslerin T1 ve T2 serisi ile benzer tasarıma sahip markanın en geniş elektrikli aracı elektrikli ID. Buzz modelinin uzun aks aralıklı versiyonunda ayrıntılar belli oldu.

Tamamen elektrikli minivan standart modelden 25 santim daha uzun dingil mesafesine sahip. Böylece aracın 3.2 metre dingil mesafesi ile uzunluğu 4.9 metreye çıktı.

Konfigürasyona göre beş, altı ve yedi kişilik tercih edilebilen modelde masajlı ve hafızalı koltuk da bulunuyor.

Tamamen çıkarılabilen iki ayrı koltuktan oluşan üçüncü sıra koltuk bulunan Volkswagen ID. Buzz'ın bagaj kapasitesi ise 2.469 litre.

ID. BUZZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

VW ID. Buzz 77 ve 82 kWh olmak üzere iki ayrı batarya ile satışa çıkacak.

Elektrikli motor sunduğu 284 beygir ve 560 Nm torku ise arka tekerlekler ile yola iletecek.

Durduğu yerden 100 kilometre/saat hıza 7.9 saniyede çıkacak aracın son hızı ise 160 km/sa.

GTX versiyonunda ise 4 tekerlekten çekişe yer verilirken motor gücü 338 beygire çıkıyor ve 0-100 km/sa hızlanma da 6.4 saniyeye düşüyor.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Teslimatların ise Almanya Hannover'dan 2024 yılında yapılmaya başlanması bekleniyor.