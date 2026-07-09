Wall Street'te perşembe mesaisi karışık başladı: Teknoloji devleri endeksleri ayakta tuttu

ABD borsaları, İran ile yaşanan gerilimin yeniden tırmanmasına rağmen teknoloji ve çip şirketlerindeki yükselişin desteğiyle haftanın işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 düşüşle 52.249,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.491,60 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 yükselişle 25.918,31 puana çıktı.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

ABD'nin İran'a yönelik 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlediği hava saldırılarının ardından jeopolitik riskler yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğunu ve İran'a yönelik ek saldırı turunun tamamlandığını açıkladı. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e düzenlediği saldırılarla karşılık verirken, bölgedeki ateşkes çabalarını zora sokabilecek yeni bir gerilim dalgası oluştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'den ABD'ye dönüşü sırasında Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini belirtti.

Trump, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalardaki jeopolitik endişeleri kısmen azalttığını değerlendirdi.

PETROL FİYATLARI 78 DOLAR SEVİYESİNDE

İran ile yaşanan gerilim nedeniyle arz kesintisi endişeleriyle sert yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 16.30 itibarıyla yatay seyir izleyerek 78 dolar seviyesinde işlem gördü.

LEVI STRAUSS VE PEPSICO HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer aldı.

Mali sonuçlarını açıklayan Levi Strauss'un hisseleri, gelir ve kâr beklentileri aşmasına ve yıllık satış tahminini yukarı yönlü revize etmesine rağmen yüzde 7,5 değer kaybetti.

PepsiCo hisseleri ise şirketin kârının piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından yüzde 4,5 geriledi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile sona eren haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.