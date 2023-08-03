Warner Bros. ve Discovery birleşmesi 1.8 milyon abone kaybettirdi
Geçen yıl Warner Bros. ve Discovery şirketleri arasında birleşme kararı alınmıştı. Bu karar neticesinde Warner Bros.'un dijital yayın platformu HBO Max'te değişikliğe uğramıştı. Bu değişiklik 1.8M abonenin platformdan gitmesine sebep oldu.
Warner Bros Discovery (WBD), perşembe günü ikinci çeyrek kazanç sonuçlarını açıkladı ve HBO, Discovery+ ve yeni birleşik yayın hizmeti Max'te 1.8 milyon yayın abonesi kaybettiğini duyurdu. Şirketin ilk çeyrekteki 97.6 milyon kullanıcı sayısına kıyasla şu anda toplam 95.8 milyon kullanıcısı bulunuyor.
WBD CEO'su David Zaslav, kazanç çağrısı sırasında yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Max'e geçiş süreci, ABD'deki abonelerin büyük bir çoğunluğunun başarılı bir şekilde aktarılmasıyla son derece iyi gitti" dedi ve "Beklenen bazı abone kesintileri yaşamış olsak da, bu süreç boyunca beklenenden daha düşük bir abone kaybı yaşadık" ekledi.
İkinci çeyrek, 1 nisan ile 30 haziran arasını kapsıyor ve bu dönemde şirket Max'in abone sayısını ilk kez açıkladı.
WBD'nin küresel yayın başkanı J. B. Perrette, geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, ilk haftada mevcut HBO Max abonelerinin yüzde 70'inin Max'e geçtiğini belirtti.
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