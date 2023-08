Warner Bros. Japonya "düşüncesiz" Barbenheimer tweetlerini kınadı

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir hayran tarafından hazırlanan Barbenhaimer afişi paylaşılmıştı. Bu afiş Japonya'daki film tutkunları tarafından pek hoş karşılanmadı.

Barbie filminin Japonya hesabı tarafından yayımlanan açıklamada, Barbie filminin ABD'deki resmi Twitter hesabının Barbenheimer hayranlarının sosyal medya paylaşımlarına düşüncesiz tepkiler vermesinin son derece üzücü bulunduğu ifade edildi.

Warner Bros. Japonya, bu durumu ciddiye aldıklarını ve ABD genel merkezinin gerekli adımları atmasını istediklerini belirtti. Ayrıca, düşüncesiz tepkilerden rahatsız olanlardan özür dilediklerini ifade ettiler.

Bu durum özellikle Twitter kullanıcıları arasında ilgiyle karşılandı. Hayran yapımı bir Barbenheimer posteri, Barbie'nin oyuncusu Margot Robbie'nin Oppenheimer oyuncusu Cillian Murphy'nin omuzlarında gülümsediği ve arkalarında nükleer bir patlama olduğu bir resimle birlikte yayımlandı. ABD'deki Barbie filmi Twitter hesabı ise bu görselin altına "Unutulmayacak bir yaz olacak" yorumunu ve öpücük atan bir emoji ile iki kalp ekledi.

