Yabancı turist girişi yüzde 22.68 arttı

2024 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.68 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:47
Yabancı turist girişi yüzde 22.68 arttı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı iki aylık turizm verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olmuştu.

Şubat ayında ise Türkiye’yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 artış kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre Şubat ayında ülkeye gelen 2 milyon 294 579 yabancı ziyaretçinin 7 bin 106'sını günübirlikçiler oluşturdu.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydedilmiştir.

Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk bey il sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı oldu.


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