Yandaş duyurdu... Asgari ücretlinin geliri artacak mı? İşte masadaki 5 formül

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:08

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:12

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın gözü, kulağı asgari ücret rakamlarına yapılacak olan zam oranın da. Öyle ki art arda gelen zamlar ve hızla artan enflasyon rakamları ile hayat pahalılığı neden yurttaşlar ekonomik olarak az da olsa nefes almak istiyor.

Asgari ücretin belirlenmesi için her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi, 2024 yılı boyunca uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başlayacak. Ancak, istenirse bir ara zam da mümkün olacak ve bu karar gelecek yıl içinde alınacak.

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli verilerden biri enflasyon olacak. Geçmiş yıllardaki enflasyon verileri ve hedeflenen enflasyon oranları dikkate alınarak yeni asgari ücret belirlenecek.

İşte Yandaş A Haber'in 2024 zammı için sızdırdığı 5 formül:

Formül 1: Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 8 bin 506 lira 80 kuruşluk asgari ücrete yansıtılabilir, üzerine de refah payı eklenebilir. Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında, bu formüle göre net asgari ücret refah payı hariç 14 bin 36 lira seviyesine çıkabilecek.

Formül 2: Yıllık enflasyonun mevcut asgari ücrete eklenmesi şeklinde de hesap yapılabilecek. Bu formüle göre net asgari ücret, 11 bin 402 lira 32 kuruştan yüzde 65 artışla 18 bin 813 lira 82 kuruşa çıkabilecek.

Formül 3: Temmuzda asgari ücrete yaklaşık yüzde 34 oranında ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek. OVP'deki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre bu formülde refah payı hariç yüzde 31'lik artış ortaya çıkacak ve asgari ücret 14 bin 937 lira seviyesini aşacak.

Formül 4: Asgari ücrete 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılması ve buna refah payı eklenmesi de mümkün. Yüzde 65 olan 2023 enflasyon tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 37.76 olarak çıkacak. Refah payı hariç asgari ücret de 15 bin 707 lira olabilecek.

Formül 5: Yeni asgari ücret, hedeflenen enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenebilir. Bu formüle göre, refah payı hariç olarak net asgari ücret, 2023 yılı sonunda 11.402 TL'den 15.165 TL'ye çıkabilir.