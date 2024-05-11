Yaş çay alım fiyatları belli oldu

Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:11

Güncelleme: 12.05.2024 - 09:38

Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatlarını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"DESTEKLEME BEDELİ 2 LİRA"

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."