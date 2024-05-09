Canan Karatay'ın uyarısı gerçekleşti! Çay içmek zehir olacak

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:51

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:51

Prof. Dr. Canan Karatay'ın Türk mutfağının en sevilen içeceklerinden biri olan çayla ilgili yaptığı uyarı, uzmanlar tarafından da doğrulandı. Çay içmek, istemeyerek de olsa vücut için sağlıksız olabilir...

KANSIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Araştırmalar, çay ve kahvenin demir emilimini ancak yemekten en az 1 saat sonra tüketildiğinde etkilemediğini ortaya koydu. Demir eksikliği ve kansızlık hakkında bilgiler veren bilim insanları, kansızlığın ülkemizde oldukça yaygın bir sağlık sorunu olduğunu ve birçok etkenin bu soruna yol açabileceğini vurguladı.

YEMEKTEN SONRA İÇİLMELİ

Kansızlıktan korunmak ve demir emilimini artırmak için çay ve kahveyi yemekten en az 1 saat sonra tüketmek önemli. Ayrıca açık ve limonlu çay tercih etmek demir emilimini daha da artırabilir.

KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kansızlık belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulma, solukluk, iştahsızlık ve konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar yer alıyor. Kansızlığın tedavi edilmemesi durumunda kalp problemleri, cilt problemleri ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.