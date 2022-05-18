Yaş çay alım fiyatlarındaki artış üreticiden önce raflara yansıdı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Yaş çay alım fiyatının ardından gelen zammın sürekli zarar açıklayan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü (Çaykur) kurtarma stratejisi olduğu iddia edilirken çay üreticileri, “Biz daha zamlı fiyatı alamadan tüketiciye zam yapıldı. Çaykur zamlı fiyatı üreticiye haziranda ödeyecek. Stoklarında olan çayları zamlı fiyattan satacaklar ama bize zamlı ödemeyi haziranda yapacaklar” dedi.

45’DEN 75 TL’YE ÇIKTI

Çaykur, zamlı listeyi toptancılara göndermişken zincir marketler dün itibarıyla henüz fiyatlarını güncellemedi. Ancak bakkallar zammı etiketlere yansıttı. 45 liralık çayın kilosu 75 lira seviyesine yükseldi. Zincir market çalışanları, “Biz de 1-2 gün içinde yansıtacağız. Şimdilik herkes çay stokluyor diye kotalı satış yapıyoruz” dedi. Bakkallar ise, “Bizim stoğumuz yok, toptancılar satışı durdurdu elimdeki çayı da ucuza satarsam yarın zamlı çayı alamam mecbur bunu da pahalı satmalıyım” dedi.

HAZİRANDA ÖDENECEK

Çaykur’un ardından özel sektörden yüzde 20 civarında zam beklediklerini söyleyen Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Mustafa Mavi ise şöyle konuştu: “Biz bu ay çay toplamaya başladık. Ödemesini haziranda yeni fiyattan almaya başlayacağız. Çaykur’un elinde stoğu varsa şimdiden zamlı çay satmaya başladığı için güzel kâr edecek. Zaten çay, fabrikadan çıkar çıkmaz pakete girmez, satılması için ortalama dört ay beklemesi lazım.”

Çaykur’un iki yıldır zam yapmadığını hatırlatan Mavi, “Üreticinin lehine bir durum ama tüketiciyi üzdü, dar gelirliyi çaydan kopardı. Aslında çay pahalı değil şu an maliyetini ancak karşılıyor gibi, ama yurttaşın alım gücü düşük” diye konuştu.