Yasal altyapıya kavuşan işletmelerle ilgili açıklanan teşvik paketi sonrası lisans alan şirket sayısı arttı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Elektrikli otomobil satışları, her ne kadar toplam pazarda ihmal edilebilir oranda olsa da otomotivdeki dönüşümün sonucu olarak çok hızlı artacak. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2022 yılının ilk yedi aylık döneminde 2 bin 532 adet elektrikli otomobil satıldı. Ayrıca galeriler tarafından ithal edilip satılanlar da var. Ancak, 2020’de 844 adet, 2021’de ise 2 bin 846 adet (galeriler hariç) elektrikli otomobil satıldığı göz önüne alındığında katlanarak artan bir satış trendi olduğu anlaşılıyor. Elektrikli otomobiller için en önemli altyapı yatırımı ise şarj istasyonları. İşyeri ya da evinde uygun alanı olan araç sahipleri, bireysel şarj istasyonları kursa da halka açık alanlarda şarj istasyonu işletmecileri hizmet veriyor. Türkiye’de hâlâ yaklaşık 4 bin 500 adet şarj soketi (bireysel kurulumlar hariç) bulunuyor. Elektrikli otomobil satışlarının artış hızına bakıldığında şarj soketi sayısının yetersiz kalacağı belliydi. 2 Nisan’da yayınlanan mevzuat ile yasal bir altyapıya kavuşan şarj istasyonu işletmeleriyle ilgili açıklanan teşvik paketi sonrası lisans alan şirket sayısı 32’ye ulaştı.

KURULUM ŞARTLARI

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından açıklanan yönetmeliğe göre şarj istasyonu lisansı alan şirketler, lisans yürürlüğe alındıktan sonraki altı ay içinde en az beş farklı ilçede, en az 50 adet ünite kurulumu yapmak zorunda. Bu ünitelerin en az yüzde 5’inin DC 50 kW ve üzeri güçte olması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan otoyol ve devlet yollarında kurulan şarj ünitelerinin de en az yüzde 50’sinin DC 50 kW ve üzeri güçte ünite tipinde olması gerekiyor. Şarj ağında yer alan her bir şarj istasyonunda, AC üniteler için en az bir adet tip-2 soket bağlantısı, DC üniteler için de en az bir adet birleşik şarj sistemi soket bağlantısı şartı bulunuyor.

(Berkan Bayram)

BEŞ YILDA KARŞILANABİLİR

Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, “Geçtiğimiz yıllarda herhangi bir kanuni çerçeve ile sınırları belirlenmemiş, standartları oluşturulmamış bir sektör yapısından, bu yıl içerisinde çıkarılan yönetmelikler ile tüm yatırım teşvik şartları belirlenmiş, lisans süreçleri tanımlanmış ve ünitelerin sahip olması gereken uluslararası standartlar belirlenmiştir. Bu yılın başında TBMM’den geçen kanun metni ile, 21.12.2021 tarihli 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştı. Dünyadaki iklim değişikliğini önleme ve sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde, ülkemizde elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç şarj hizmeti mevzuat altyapısında oluşturulması amaçlanmıştı. 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Şarj İstasyonları İşletmeci Lisans Şartları mevzuatı yürürlüğe girmişti. Ülkemizin elektromobilite alanında en hızlı büyüyen sektörlerinden şarj istasyonları, bu sayede kanuni bir altyapıya ve standartlara ulaşmış oldu” açıklamasını yaptı.

Bayram, yatırım destek paketine göre teşvikten yararlanan firmaların 2023 yılı nisan ayına kadar en az 90 kW güce sahip DC şarj istasyonlarını, belirlenen yatırım teşvik rotalarında kurması gerektiğini, buna göre 1572 adet DC şarj ünitesinin kurulumu belirlenen zaman aralığında tamamlanırsa Türkiye şarj istasyonu ihtiyacının önümüzdeki beş yıl için rahatlıkla karşılanabileceğini de sözlerine ekledi.

RUHSAT SORUNU ÇÖZÜLMEDİ

Şarj ağı işletmecilerinin sorun yaşadığı bir konu olan, daha önce de iki kez uzatılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu da tekrar ertelendi. Önceki yönetmeliğin geçici 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “31/07/2022” ibaresi, “31/07/2023” şeklinde değiştirildi. Bu değişiklik ile geçmişe dönük kurulumu yapılmış ve faaliyet gösteren şarj istasyonlarının tümünün ruhsatlandırılması şartı bir yıl daha uzatılmış oldu.

ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ HAFTASI

Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elektrikli Sürüş Haftası, 11-12 Eylül tarihlerinde İstanbul Tuzla’daki Autodrom’da gerçekleştirilecek. Hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçların test edilebileceği organizasyonda şarj istasyonu şirketleri, elektrikli motosiklet ve scooter markaları da yer alacak. Ayrıca sürdürülebilirlik üzerine bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler de gerçekleştirilecek. Elektrikli Sürüş Haftası ziyaretçilerinden herhangi bir ücret alınmıyor.

E-MOBİLİTEYE ÖNCÜLÜK EDİYOR

ABB, 130 yılı aşkın geçmişe sahip global elektrik mühendislik şirketi olarak, 2010’dan itibaren elektrikli araçlara yönelik Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinin regülasyonları ve lokal araç üretimleri için çalışmalar yapıyor. Birçok elektrikli araç şarj istasyonu protokolünün evrensel süreçlerine de ortak olan ABB, otomobil üretici firmalarıyla altyapı, ürün ve ihtiyaçlara cevap veren çözümlerle güvenilir bir ulaşım ağı kurabilme yolunda e-mobilitenin gelişimine öncülük etmeyi sürdürüyor. ABB; ev, iş hanları kamusal ve yarı kamusal kullanımı destekleyen duvar tipi 24kW DC şarj üniteleri de sunuyor.

UÇTAN UCA GÜVENLİ SİSTEMLER

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzman olan Legrand; konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, şalt ürünleri, dağıtım panoları, kesintisiz güç kaynağı, kablo taşıma sistemleri, anahtar priz, ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlatma ürünleri, yapısal kablolama ve aydınlatma kontrol sistemlerine kadar uçtan uca komple sistemler sunuyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için AC ve DC güvenli ve hızlı şarj sistemleri de sağlayan Legrand Grup, 2021’de Hollanda merkezli Ecotap firmasının satın alınmasıyla birlikte 180 kW’a kadar DC tip hızlı şarj istasyonlarını da ürün portföyüne dahil etti.