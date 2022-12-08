Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli maaşı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2.1 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığının yatırıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı içinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesini gerçekleştirdiklerini, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.
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