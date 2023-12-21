Yatırımcılar dikkat... Elektronik ticarette ilk halka arz! PttAVM de halka arz oluyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:29

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:29

Türkiye’nin yerli ve milli ilk e-ticaret platformu olan PttAVM.com halk arz oluyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, SPK'ye gerekli başvuruyu yaptıklarını ve PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen PTT’de, halka arz hazırlığı yapıldığı açıklandı. PTT’nin iştiraki olan PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi planladıklarını açıklayan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli başvuruyu yaptıklarını söyledi.

Dünya'dan Nagihan Kalsın'ın aktardığına göre, PTT iştiraki olan PttAVM’nin halka arz kararını katıldığı bir televizyon programında duyuran PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “PttAVM’yi halka arz edip buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Şu anda SPK ile görüşme halindeyiz, başvurumuzu yaptık. PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT, Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz” dedi.

PttAVM’nin 2011 yılında Türkiye’nin ilk ve tek pazaryeri olarak kurulmuş şirketi olduğunu anlatan Gülten, “Ülkemizin ilk pazaryeri PttAVM’dir. Şu anda ürün adedimiz ve üye sayımız milyonlarla ifade ediliyor” diye konuştu. Türkiye’deki satıcıların ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gülten, “Yani bir günde dükkânın önünden geçen yüz kişiye hitap eden bir esnafımız şu anda milyarlarca insanın önüne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Biz de PttAVM’de yaptığımız yatırımlarla bunu geliştirdik. Şu anda Katar’da bu ülkenin Posta İdaresi ile işbirliği içinde bir e-ticaret sitemiz var. Sadece Katar Postası ile kalmadık dünyanın bütün Posta İdareleri ‘bu işi nasıl başardınız, nasıl yapıyorsunuz’ diye sunumlar almak istiyor” dedi.