Yatırımcılar dikkat! Halka arzda manipülasyon tespit edildi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:39

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:39

Faizsizlik ilkesi üzerine kurulan ve borsaya girmesi tartışma konusu olan Katılımevim’in hissesinde manipülasyon şüphesiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tedbir kararı alındı.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; Katılımevim hisse senedinde organize manipülasyon şüphesi nedeniyle SPK, 13 kişiye birden 6 ay süreyle işlem yasağı getirildi.

İDDİALARI KUVVETLENDİRDİ

Katılımevim şirketinin sahibi Serdar Turhan’ın firma ile aynı adreste olan Msc Motors Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş isimli başka bir firması olduğu tespit edildi. Bu firmanın resmi ve imza yetkili ortağı olan Sezer Gümüş’ün işlem yasağı getirilen kişiler arasında yer alması dikkat çekti. Bu, ‘tesadüf’ manipülasyon iddialarını kuvvetlendirdi.

DEFALARCA KEZ İŞLEM YASAĞI ALDI

İşlem yasağı getirilen isimler arasında borsa manipülatörü Muhammed Yarız’ın babası Celal Yarız da yer aldı. Muhammed Yarız’ın daha önce defalarca kez para cezası ve işlem yasakları alan ve hali hazırda işlem yasağı bulunuyor. İşlem yasağı gelen isimler arasında Enis Bulut, Ömer Bedir Çetinel, Samet Çetinel de 2021’de piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle işlem yasağı almıştı.

33 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Katılımevim hisse senedi 12 Haziran’da 14 liradan işlem görmeye başlamıştı. Ağustos ayında zirve yapan hisse 69 liranın da üzerine çıkmıştı. Daha sonra yapılan sert satışla hisse senedi eylül ayında 33 liraya kadar gerilemişti. Eylül ayında grup hareketi ile yeniden yükselen senet 57 liraya kadar yükseldi. Hissenin şu anki fiyatı 52 lira civarında.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

BDDK tarafından 2020’den itibaren evim sektörüne regülasyon getirilerek onlarca evim şirketine TMSF eliyle el konulmuş, büyük mağduriyetler ortaya çıkmıştı. Altın günü olarak da isimlendirilen sistemde yüzlerce insan bu şirketlere milyarlarca lira para yatırmış ve binlerce insan çok ciddi mağduriyetler yaşamıştı.

Hâlâ bu sektör tam olarak düzenlenememiş ve sürdürülebilirlikleri tartışma konusu olmaya devam ederken SPK’nin ilk kez evim şirketlerinin halka arzına onay vermesi tartışma yaratmıştı.

AKP İLE YAKIN İLİŞKİ

Tasarruf finansman şirketlerinin denetlenmesi için yasanın Meclis’te kabul edilmesinin hemen ardından AKP’li vekiller Katılımevim patronlarını ziyaret etmişti. AKP'li Feyzi Berdibek ve Cevdet Yılmaz, şirketin sahipleri Serdar ve Salih Turan’ı ziyaret etti. Bu görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Berdibek, “Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Cevdet Yılmaz ile İstanbul’da değerli hemşehrilerimiz, iş insanları Salih ve Serdar Turhan kardeşleri ziyaret ettik” demişti.