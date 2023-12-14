Yatırımcılar dikkat: Koton Mağazacılık halka arz başvurusunda bulundu
Koton Mağazacılık halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
halkaarz.net’in aktardığına göre Koton Mağazacılık, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.
Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 385.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor.
HALKA ARZ SÜRECİ
Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- Borsa yatırımcısını üzecek açıklama
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
- Beş kişi zor ikna etti!