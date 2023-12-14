Yatırımcılar dikkat: Koton Mağazacılık halka arz başvurusunda bulundu

Koton Mağazacılık halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:36
Yatırımcılar dikkat: Koton Mağazacılık halka arz başvurusunda bulundu
Abone Ol google-news

halkaarz.net’in aktardığına göre Koton Mağazacılık, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.

Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 385.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor.

HALKA ARZ SÜRECİ

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.


koton halka arz SPK

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat! Halka arzda manipülasyon tespit edildi

Yatırımcılar dikkat! Halka arzda manipülasyon tespit edildi
SPK onaylamıştı! Kuzey Boru AŞ'nin halka arz tarihi belli oldu

SPK onaylamıştı! Kuzey Boru AŞ'nin halka arz tarihi belli oldu
KAP'a açıkladı: Batı Anadolu Grubu'nda halka arz planı

KAP'a açıkladı: Batı Anadolu Grubu'nda halka arz planı

En Çok Okunan Haberler