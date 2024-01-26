Yatırımcılar dikkat! Gram altın dolar TL'deki yükselişle primli! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Ocak 2024 altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle gerilerken şu dakikalarda toparlanma çabasında ilerliyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Haftnın son işlem gününde ons altın fiyatı, haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Yatırım araçlarının başında gelen gram altın dolar TL'deki yükselişle primli.
Altının gram fiyatı 10.50 itibarıyla Foreks piyasalarda 2052 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 355 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 807 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 20 dolar seviyesinde dengelendi.
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