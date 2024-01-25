Yılın en kötü filmleri seçildi: Bu filmlere 'Altın Ahududu' veriliyor

Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:45

Güncelleme: 25.01.2024 - 17:45

Yılın en kötü filmlerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyuncular ve ekran çiftleri de belirlendi. İşte 2024'ün 'Altın Ahududu' adayları...

EN KÖTÜ FİLM ADAYLARI

The Exorcist: Beliver

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Russell Crowe / The Pope’s Exorcist

Vin Diesel / Fast X

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Meg 2: The Trench

Jon Voight / Mercy

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Ana de Armas / Ghosted

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez / The Mother

Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Confidential Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero /The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone / Expend4ables

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

Kim Cattrall / About My Father

Megan Fox / Expend4bles

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s

EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ

Expend4bles filminden herhangi iki kişi

The Exorcist filminden herhangi iki kişi

Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance

Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/ Winnie the Pooh: Blood and Honey

EN KÖTÜ YÖNETMEN ADAYLARI

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green / The Exorcist: Believer

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh / Expend4bles

Ben Wheatley / Meg 2: The Trench

EN KÖTÜ SENARYO ADAYLARI

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones 5

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey