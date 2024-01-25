Yılın en kötü filmleri seçildi: Bu filmlere 'Altın Ahududu' veriliyor
En kötü film ve performansların her yıl seçildiği Razzie Ödülleri'nin 2024 adayları açıklandı. Beklenen ve beklentiyi karşılamayan birçok ünlü yapım adaylar arasında yerini aldı. İşte 2024'ün en kötü film adayları...
Yılın en kötü filmlerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyuncular ve ekran çiftleri de belirlendi. İşte 2024'ün 'Altın Ahududu' adayları...
EN KÖTÜ FİLM ADAYLARI
The Exorcist: Beliver
Expend4bles
Meg 2: The Trench
Shazam! Fury of the Gods
Winnie the Pooh: Blood and Honey
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Russell Crowe / The Pope’s Exorcist
Vin Diesel / Fast X
Chris Evans / Ghosted
Jason Statham / Meg 2: The Trench
Jon Voight / Mercy
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU ADAYLARI
Ana de Armas / Ghosted
Megan Fox / Johnny & Clyde
Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance
Jennifer Lopez / The Mother
Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI
Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Mel Gibson / Confidential Informant
Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Franco Nero /The Pope’s Exorcist
Sylvester Stallone / Expend4ables
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI
Kim Cattrall / About My Father
Megan Fox / Expend4bles
Bai Ling / Johnny & Clyde
Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods
Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s
EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ
Expend4bles filminden herhangi iki kişi
The Exorcist filminden herhangi iki kişi
Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted
Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance
Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/ Winnie the Pooh: Blood and Honey
EN KÖTÜ YÖNETMEN ADAYLARI
Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey
David Gordon Green / The Exorcist: Believer
Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania
Scott Waugh / Expend4bles
Ben Wheatley / Meg 2: The Trench
EN KÖTÜ SENARYO ADAYLARI
The Exorcist: Believer
Expend4bles
Indiana Jones 5
Shazam! Fury of the Gods
Winnie the Pooh: Blood & Honey
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