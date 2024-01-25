Altın yatırımcıları dikkat! Dalgalanma sürüyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Ocak 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, dolar endeksinin hareketi ve makroekonomik veriler dalgalanmayı sürdürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:13
Altın yatırımcıları dikkat! Dalgalanma sürüyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Ocak 2024 altın fiyatları...
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Yatırım araçlarının başında gelen altın haftaya yükselişle başladı.

Gram altın haftanın dördüncü günü saat 11.06 itibarıyla Foreks piyasalarda 2066 lira ile zirve tazeledi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 378 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 903 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 15 dolar seviyesinde dengelendi.



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