Altın yatırımcıları dikkat! Dalgalanma sürüyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Ocak 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:13

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:13

Yatırım araçlarının başında gelen altın haftaya yükselişle başladı.

Gram altın haftanın dördüncü günü saat 11.06 itibarıyla Foreks piyasalarda 2066 lira ile zirve tazeledi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 378 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 903 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 15 dolar seviyesinde dengelendi.



