Yeni asgari ücret yatmadan market rafları zamlandı: 'Alışveriş sepeti' yangını büyüyor

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

Ekonomistler temmuz ayı başında açıklanan ek vergi ve zamlarla birlikte rekor aylık enflasyonun görüleceğini sık sık vurguluyor. Merkez Bankası da geçtiğimiz günlerde yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22.3’ten yüzde 58’e yükselterek beklentilerin doğruluğunu kanıtlar oldu. Cumhuriyet’in düzenli takip ettiği alışveriş sepetindeki aylık artış yüzde 8’i geçti. 23 temel tüketim ürününden oluşan alışveriş sepeti için ocak ayında 1 bin 262 TL ödenirken Haziran başında 1 bin 940, bugün ise 2 bin 099 TL ödenmesi gerekiyor. Aylık fiyat artışları bazı ürünlerde yüzde 30’u bulurken yedi aylık fiyat artışı ise bazı ürünlerde yüzde 100’ü geçti.

Milyonlarca çalışan zamlı asgari ücretli ilk maaşlarını bugün alacak. Bu maaş, açıklandığı günden bu yana, market rafları karşısında yüzde 8’den fazla erdi. Market raflarındaki en yüksek aylık artış et ve peynir grubunda yaşandı. Peynir fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 104 artarken son bir ayda yüzde 6.7 arttı. Kıyma fiyatı da yılbaşından bu yana yüzde 106, aylık ise yüzde 7.14 arttı. 460 gram bal ise yılbaşından bu yana yüzde 156, aylık ise yüzde 30 zamlandı. Tüm bunlara karşın TÜİK altı aylık enflasyonu yüzde 19.77, yıllık enflasyonu ise yüzde 38 olarak açıklamıştı.

FIRTINA YAKLAŞIYOR

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) da benzer şekilde bir liste ile ürünlerin market raflarındaki fiyatını takip ediyor. Bu verileri her ay TÜİK ile birlikte açıklayan TBF Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, temizlik ürünlerinde bu ay yüzde 12’nin üstünde bir enflasyon oranı beklediklerini belirterek “Gıdada da yüzde 5’in üstünde bir enflasyon bekliyoruz. Maalesef artışlar daha da sürecek gibi” dedi.

Federasyon yılın ilk altı ayındaki verileri “Kusursuz fırtına” başlığıyla raporlaştırdı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Eylül ayı ile birlikte eğitim giderleri, doğalgaz ve elektriğe yapılacak zamlar ile birlikte 2022 yılının ilk yarısındaki günleri yeniden yaşamaya başlayacağız. Tüketici Güven Endeksi, bireysel kredi ve kredi kart borç verileri ve benzeri göstergeler ışığında oluşturulan bu öngörüler sonuç olarak tek bir yere işaret ediyor: Kusursuz Fırtına. Eylül ayına doğru şiddetini artıracak olan kusursuz fırtına nedeniyle Market Endeksi’nin, 2023 yılını yüzde 100’ün üzerinde bir rakam ile bitireceğini gösteriyor.”