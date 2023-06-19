Yeni batarya yatırımı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

Türkiye’yle birlikte 15 ülkenin Skywell distribütörü olan Ulu Motor’un bünyesindeki Ulubaşlar Grubu ve Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de batarya fabrikası yatırımı kararını açıkladı.

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Skyworth, beyaz eşya, TV, otomobil, minibüs, otobüs, elektrikli araçlar için batarya, batarya yönetim sistemleri, AC/DC konvertörler gibi birçok ürünü geliştirip üretiyor.

Türkiye’de de TV LED paneli üretimi yapan Skyworth’un bir diğer yatırım planı da otomobil üretimiyle ilgili.

(Mahmut Ulubaş ve Wu Longba)



"LİMANA YAKINLIĞI ÖNEMLİ"

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, batarya üretimi için Skyworth ile yatırım anlaşmasını yaptıklarını söyledi. Avrupa pazarları için gelecek üç yıl içinde üretilmeye başlanacak, yeni ET5, yeni bir B SUV ve E SUV’un Türkiye’de üretimiyle ilgili ilgili bakanlıklar ve yatırım ofisiyle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Ulubaş, “Batarya fabrikasının kurulacağı konum kesinleşmedi. Limana yakın konumda bir arsa önemli” dedi.

Yapılan anlaşmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800 + 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Bu bataryalar ile şarj gücü 480 kW’ye yükselecek. Bu teknolojiyle batarya şarjı yüzde 0’dan 80’e 8 dakikada ulaşabilecek. Her iki grup bu ortak proje için toplamda 25 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Endüstri 4.0’a uygun bir fabrika kurulacağını belirten Ulubaş, fabrikada modül ve paketleme üretimi yapılacağını, bu bataryaların Türkiye’deki otomobil ve ticari araç üreticilerinin yanı sıra Avrupa’daki üreticilere de satılacağını aktardı.

Skyworth, 2022’de Çin’in Jiangsu eyaletinde 1.2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası açtı. Markanın 2023 yılı hedefi 170 milyon dolarlık batarya üretmek. Skyworth, Çin’de üretilen elektrikli Mercedes-Benz ve BMW modellerinin batarya sağlayıcısı konumunda. Ulubaş, “Batarya özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye’ye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.

"TÜRKİYE’DE ÜRETİM HATTI"

Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba ise Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar hakkında bilgi verdi. Longba, “Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın 15 ülkesinde distribütörümüz olan Ulu Motor ile yatırımlar konusunda yakın çalışıyoruz. Birlikte batarya fabrikası açmak konusunda anlaştık” dedi.

Fabrikayla ilgili fizibilite çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Longba şöyle konuştu:

“Türkiye’de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye’ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlıyoruz. İsteğimiz, Türkiye’nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak.”