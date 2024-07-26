Yeni Renault Kangoo Multix satışa sunuldu

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:13

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:13

Renault Kangoo, 1997 yılında pazara sunuldu. Şimdi ise tüm orijinal özellikleri daha da geliştirilerek Yeni Renault Kangoo Multix’te birleştirildi. Yeni Renault Kangoo Multix, Yeni Kangoo ailesinin en genç üyesi olarak, Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni modeli değerlendiren MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Nisan ayında Renault’nun hafif ticari atağı olarak satışa sunduğumuz Kangoo ailesine bir yenisini daha eklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli ve Yeni Renault Kangoo Van’ın ardından, şimdi Yeni Renault Kangoo Multix de yollarla buluşuyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleriyle satışa sunulan Kangoo Multix’in belki de en önemli özelliklerinden birisi, sahip olduğu geniş iç hacmi. Böylece hem bir aile otomobili olduğunu kanıtlarken hem de iş profesyonellerinin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayacağını gösteriyor” dedi.

Yeni model hakkında şu bilgiler verildi:

Yeni Renault Kangoo Multix, geniş yaşam alanı ve ekipmanları ile modüler bir otomobile ihtiyaç duyan aileler ve işletmeler için üretildi. Kangoo’nun beş özelliği, yeni modelde geliştirilerek kullanışlı bir yolculuk deneyimi sunmak için tasarlandı:

Geniş yaşam alanı ile sınıfının en iyi arka yolcu diz mesafesi

Easy-Life çekmece tipi torpido da dahil olmak üzere 49 litrenin üzerinde kolay erişilebilir saklama alanı

775 litreden 3 bin litreye kadar genişleyebilen sınıfının en hacimlilerinden geniş bagaj alanı

Ek alan gereksinimlerine pratik bir çözüm sunan ve alet gerektirmeden kullanılabilen yenilikçi tavan barları

Daha fazla güvenlik için standart olarak 14 adet yeni sürüş destek sistemi

DIŞ TASARIM

Yeni model; yatay oluklu motor kaputu, dikey ön cephesi ve belirgin omuz çizgisiyle tamamen yeni bir görünüme sahip. Gerek ön, gerekse arkada kullanılan Full LED farlar tasarımı tamamlarken, sürüş güvenliğini de destekliyor.

Ön cephe, krom vurgular, parlak siyah detaylar ve ikonik C-formunda far imzasıyla Renault tasarım dilini taşıyan yeni modelin arka kısımda da aynı C-formunda aydınlatma grubu yer alıyor. Güçlü omuz çizgisi onu kendi sınıfında sıklıkla görülen geleneksel modellerden ayrıştırarak binek otomobil dünyasına yaklaştırıyor. Ayrıca yeni modelin tamponu, kapı kolları ve diğer detayları; gövde rengiyle bütünlük oluşturarak hoş bir görsellik sunuyor. Parlak siyah renkteki yan aynaları ve FlexWheel LIMAN jantlar ise iç ve dış tasarımının bütünsel açıdan görselliğini tamamlıyor. Viraj aydınlatması özelliği, sürüş güvenliğini artırıyor ve park manevralarını kolaylaştırıyor.

Yeni model, altı farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Metalik terracotta kahve, bulut gri, yıldız siyah, arsenik gri, yıldırım mavi renklerinin yanı sıra, opak mineral beyaz renk seçeneği de bulunuyor.

MODÜLER, PRATİK VE ÇOK AMAÇLI

Katlandığında tamamen düz bir zemin oluşturan arka koltuklar ile kullanışlı bir yük alanı oluşturuyor. Bu özellik, yeni modele yüzde 15 daha fazla alan sağlıyor. Yenilikçi tavan barları, yeni Kangoo’ya pratik olduğu kadar şık ve ek depolama alanı da sağlıyor. 80 kilograma kadar yük taşıyabilen tavan barları, hiçbir alet ya da kol gücü gerektirmeden, sadece mandalı açarak uzunlamasına veya enlemesine yerleştirilebiliyor.

Yeni model; ön bölümde 49 litre, arka koltukların katlanmadığı durumda 775 litre ve arka koltuklar katlandığında ise 3 bin litreye varan bir bagaj hacmi sunuyor. Arka pandizot, arka koltukların sırtlığına yerleştirilebiliyor. Böylece tavana kadar yükleme yapmak mümkün olurken bagaj sabitleme kancaları da ek güvenlik sağlıyor.

Akıllı ve pratik bir ekipman olan Renault Easy-Life çekmece tipi torpido, tüm içeriğinin net bir şekilde görülebilmesi için kızaklı olarak açılıyor ve sürücü dahil herkes tarafından kolayca erişilebiliyor. Ayrıca torpido gözünün klasik versiyonu da tercih edilebiliyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK DÜZEYİ

Yeni model, 14 adet sürüş destek sistemi ile sürüş deneyimini daha güvenli, park manevralarını daha kolay hale getiriyor. Güvenli mesafe uyarısı, aktif acil fren destek sistemi, yarı otonom sürüş, adaptif hız sabitleme sistemi, gelişmiş şerit takip sistemi, ön arka ve yan park sensörleri, eller serbest park sistemi, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, sürücü yorgunluk ve dikkat asistanı, aktif yan rüzgar yardımcısı, yokuş kalkış destek sistemi ve otomatik uzun/kısa farlar.

YÜKSEK YAKIT VERIMLİLİĞİNE SAHİP YENİ MOTOR

Yeni model, en güncel Renault motorlar teknolojisiyle donatılarak Euro 6E emisyon normunu karşılıyor. 1.3 TCe 130 bg benzinli motor 7 ileri EDC otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Çift kavramalı otomatik şanzıman EDC, 7 vites arasında pürüzsüz ve hızlı bir geçişi sağlayarak ek konfor ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

DAHA DÜŞÜK TÜKETİM İÇİN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ

Yeni model ayrıca, ön konsol üzerinden Eco-Mode etkinleştirildiğinde yüzde 12’ye varan ek yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.