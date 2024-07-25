Nissan'ın kârı indirimlerle eridi: Hisseleri yüzde 7 düştü! Yeni modeller geliyor...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:38

Güncelleme: 25.07.2024 - 15:38

Japon Nissan Motor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin indirimlerin otomobil üreticisinin ilk çeyrek kârını neredeyse tamamen silmesinin ardından yıllık görünümünü düşürdü.

Rakamlar, kârın geçen yılın üzerinde olduğunu düşünen analistlerin beklentilerini boşa çıkararak Nissan hisselerinin yüzde 7 düşmesine neden oldu.

Yatırımcılar artık Nissan'ın ABD'deki geleceği konusunda endişelenmek zorunda; bu da zaten bir başka kritik pazar olan Çin'de talihini döndürmek için mücadele eden bir otomobil üreticisi için yeni bir endişe kaynağı.

YÜZDE 22.7 DÜŞÜŞ

Nisan-Haziran dönemindeki faaliyet kârı 995 milyon yen (6.5 milyon dolar) olurken, bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 128,6 milyar yen idi. Sonuç, LSEG tarafından derlenen beş analistin tahminlerinin ortalaması olan 164,4 milyar yenin çok altında kaldı. Geçen yıla oranla kâr yaklaşık yüzde 22.7 düştü.

İcra Kurulu Başkanı Makoto Uchida kazanç brifinginde yaptığı açıklamada “İlk çeyrek Nissan için çok zor bir çeyrek oldu” dedi ve ardından şöyle konuştu:

“Ancak, zorlukların üstesinden gelmek için net önlemler alarak ve yeni modeller piyasaya sürerek performansımızı geri kazanacağız.”

Otomobil üreticisi ABD'de “envanter birikimini optimize ediyor” ve satışların kalitesine odaklanacağını söylüyor. Mali yılın ikinci yarısında Armada ve Murano SUV gibi yeni ve yenilenmiş modeller sunarak satışları desteklemeyi planlıyor.

Son üç yılın en kötü çeyrek performansını sergileyen otomobil üreticisi, mali yıl için işletme kârı tahminini yüzde 17 düşürerek 500 milyar yene indirdi.

Ayrıca, hem ABD'de hem de Çin'de beklenenden daha zayıf satışları gerekçe göstererek perakende satış tahminini 50 bin araç azaltarak 3,65 milyon araca indirdi.

BÜYÜK PAZARLAR

ABD ve Çin Nissan'ın en büyük iki pazarı olup, mart ayına kadar olan sürede küresel satışların yarısını, bu mali yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 51'ini oluşturdu.

İlk çeyrekte 100 binden fazla araç sattığı tek iki pazar da bu ülkeler. Ana pazarı olan Japonya, satışlar açısından üçüncü en büyük pazarıdır.

İlk çeyrek satışları geçen yılın aynı dönemine göre 787 bin araçla eşitlenirken, Nissan'ın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde rekabetin önüne geçmeye ve otomobilleri satış noktalarından çıkarmaya çalışması nedeniyle kâr, derin indirimler ve artan pazarlama giderlerinden zarar gördü.

Kazanç açıklamasının ardından otomobil üreticisinin hisse fiyatı bir ara yüzde 11 kadar düşerek şubat ayından bu yana bir günlük en sert düşüşünü yaşadı ve yüzde 7 düşüşle 485 yenden kapandı.

Nissan, ABD satışlarının yaşlanan portföy ve pazarın hibrit araçlara kayması nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Dünyanın en büyük ekonomisinde yaşadığı sıkıntılar, yerel devlerle girdiği fiyat savaşının ortasında yeniden zemin kazanmaya çalıştığı Çin'deki sıkıntılara eklendi.

Yokohama merkezli otomobil üreticisi geçen ay yaptığı açıklamada, yerel ortağı Dongfeng ile kurduğu girişim aracılığıyla işlettiği sekiz Çin fabrikasından birinde üretimi durdurduğunu da duyurdu.