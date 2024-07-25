'Ford yatırımcıları sabrını kaybediyor!' Hisse senetleri yüzde 11 düştü! Son çeyrek sonuçları...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 25.07.2024 - 15:09

Ford Motor otomobil üreticisinin maliyetli kalite sorunları ve kârlılığına zarar veren elektrikli araç işiyle mücadele etmeye devam etmesi nedeniyle ikinci çeyrek düzeltilmiş kârında bir düşüş bildirdi ve hisseler mesai sonrası işlemlerde yüzde 11 değer kaybetti.

LSEG verilerine göre, Amerikan otomobil üreticisi hisse başına 47 sent düzeltilmiş kâr elde ederek analistlerin 68 sentlik beklentilerini önemli ölçüde kaçırdı.

Yöneticiler, Ford'un yapısal verimsizlikleri ortadan kaldırmaya ve gaz motoru ve elektriki araç (EV) operasyonlarını dönüştürmeye devam ettiğini vurguladı, ancak Wall Street ikna olmadı.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, şirketin konferans görüşmesinde Ford CEO'su Jim Farley'e “Ford'un üç yıl öncesinden farklı bir şirket olduğunu söylediniz, ancak borsa bu konuda sizinle aynı fikirde değil gibi görünüyor” dedi.

Ford CEO'su, Ekim 2020'de göreve geldiğinden bu yana otomobil üreticisinin kalite sorunlarını çözmeyi bir öncelik haline getirdi. O zamandan beri Ford, yeni bir kalite genel müdürü işe aldı ve hataları önlemek için bazı üretim uygulamalarını dönüştürdü, ancak yine de geri çağırma sayısında sektörün zirvesinde yer aldı.

Ford Finans Şefi John Lawler gazetecilere yaptığı açıklamada, garanti giderlerinin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 800 milyon dolar arttığını söyledi. Lawler, bu garanti giderlerinin çoğunun 2021'de veya daha önce piyasaya sürülen eski araçlarla ilgili olduğunu söyledi. Saha servis faaliyetlerinin eski araçlar için tek seferlik bir maliyet artışı olduğunu ve Ford'un yılın ikinci yarısında garanti maliyet beklentilerini karşılamasını beklediğini söyledi.

Otomobil üreticisi, faiz ve vergi öncesi kazançta 10 milyar ila 12 milyar dolarlık yıllık tahminini korudu.

'BÜYÜME SANCILARI'

Ford Finans Şefi John Lawler “Bu çeyreği, yılın rayından çıkmakta olduğu şeklinde okuyamayız. Öyle değil” dedi ve ardından şöyle devam etti:

“Bu yıl geldiğimiz nokta konusunda kendimize çok güveniyoruz. Plan işe yarıyor. Bu dönüşümde düz bir çizgi olmayacak. Bir şeyleri yeniden şekillendirirken tümsekler olacak.”

Eski otomobil üreticileri, talebin azalması, hibritlere geçiş ve Tesla'nın sert rekabeti ve küresel pazarlarda Çinli elektrikli araç üreticileri nedeniyle elektrikli araç hedeflerini küçülttüler.

Bu ayın başlarında Ford, üç sıralı bir EV üretmesi beklenen Kanada montaj fabrikasının planlarını değiştirdi ve bunun yerine Ford'un amiral gemisi F-150 pikaplarını üreteceğini söyledi. Farley, şirketin petrol tüketen araçlara yönelik artan talebi karşılamakta zorlandığını söyledi.

Farley, “Genel olarak, elektrikli araç yolculuğu alçakgönüllü oldu, ancak bizi (geleneksel içten yanmalı motorlu) işimize uygulamak da dahil olmak üzere bir şirket olarak daha da uyum sağlamaya zorladı ve bu uzun vadede karşılığını verecek” dedi.

Farley, akülü araçlar konusunda şirketin çabalarını bu yıl küresel hibrid portföyünü yüzde 40 oranında genişletmenin yanı sıra Ford'un Kaliforniya merkezli “skunk works” ekibiyle yürüttüğü uygun fiyatlı, daha küçük elektrikli araçlar için bir platform geliştirmeye odaklıyor.

Ford, ikinci çeyrekte elektrikli araç ve yazılım bölümü için 1,1 milyar dolar işletme zararı kaydederek ilk çeyrekteki 1,3 milyar dolarlık zarara ekledi. Yöneticiler, şirketin bu bölümünün yıl için 5,5 milyar dolara kadar vergi öncesi zarar etmesini bekliyor.

'SABRINI KAYBEDI·YOR'

Şirketin yapısal maliyetleri ayıklama konusunda tekrarladığı mesajlar Wall Street'te bazılarının hoşuna gitmiyor.

CFRA Research analisti Garrett Nelson bir notunda, “Yönetimin kârlı ve uzun vadeli büyümenin temellerini attığı yönündeki ısrarına rağmen yatırımcılar bu hikâyeye karşı sabırlarını kaybediyor olabilir” dedi.

Bu arada, Farley'in “gizli silah” olarak adlandırdığı Ford'un ticari araç işi, şirketin genel kârını artırmaya devam etti. Bu segment son çeyrekte 2,6 milyar dolar işletme kârı ve %15 işletme marjı elde etti.

Rakip General Motors ise güçlü fiyatlandırma ve gazla çalışan kamyonlara olan talebin etkisiyle Wall Street'in beklentilerini aşan ikinci çeyrek kârı ve gelir bildirdi. Şirket yıllık tahminlerini bu yıl ikinci kez yükseltti. Yine de analistlerin otomobil endüstrisinin dayanıklılığının daha uzun süre devam etmeyebileceği yönündeki endişeler ve markanın para kaybeden Çin operasyonları nedeniyle hisse senedi yaklaşık %6 değer kaybetti.