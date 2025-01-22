Yerli turizmde rekor harcama: İç seyahat artış gösterdi!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:57

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:57

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül 2024 dönemi için "hanehalkı yurtiçi turizm" verilerini açıkladı.

Verilere göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurtiçinde 20 milyon 453 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir veya daha fazla geceleme ile gerçekleştirdiği toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 artarak 25 milyon 684 bin oldu.

Bu dönemde seyahate çıkanlar, toplamda 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Seyahat başına ortalama geceleme sayısı 8,7, harcama ise 7 bin 977 lira oldu.

SEYAHAT HARCAMALARI YÜZDE 79 YÜKSELDİ

Yerli turistlerin yurtiçinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin lira olarak gerçekleşti. Harcamaların yüzde 83,8'ini kişisel harcamalar, yüzde 16,2'sini ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat harcamalarının en büyük payı, yüzde 30,1 ile yeme ve içme, yüzde 20,7 ile konaklama ve yüzde 20,6 ile ulaştırma alanlarında oldu. Yeme ve içme harcamaları yüzde 70,6, konaklama harcamaları yüzde 71,4 ve ulaştırma harcamaları ise yüzde 57,9 oranında arttı.

EN ÇOK YAKIN ZİYARETİ İÇİN SEYAHAT EDİLDİ

Temmuz-Eylül 2024 döneminde seyahate çıkanlar en çok yakınlarını ziyaret etti. Bu tür seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sırada yer alırken, gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatler yüzde 47,3 ile ikinci sırada, sağlık amacıyla yapılan seyahatler ise yüzde 2,2 ile üçüncü sırada oldu.

Seyahate çıkanlar, toplamda 135 milyon 889 bin geceleme ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" konakladı. Kendi evlerinde 46 milyon 340 bin geceleme yapılırken, otellerde ise 24 milyon 19 bin geceleme kaydedildi.



