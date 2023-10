Yılbaşında 1262 TL’ye dolan alışveriş sepeti bugün 2 bin 288 TL’ye doluyor: Yurttaşın cebi boşalıyor

Yayınlanma: 03.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 04:00

Yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelenin tek hedef olduğunu vurgulasa da yurttaşın alım gücü her geçen gün azalıyor. Cumhuriyet’in her ay düzenli hazırladığı temel tüketim ürünlerinden oluşan ürün sepeti on ayda yüzde 78 artarken İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı İstanbul Geçinme Endeksi’nde 242 ürünün 166’sında fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 98.94’le defter oldu.

ŞAMPİYON DEFTER

Cumhuriyet olarak her ay takip ettiğimiz pirinçten una 22 temel tüketim maddesinden oluşan alışveriş sepeti, 2022 Aralık ayında 1262 TL’ye dolarken aradan geçen 10 ayın ardından yüzde 81 artarak bugün 2 bin 288 TL’ye doluyor. Sepette en büyük artış yüzde 104’le sütte yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıklayacağı enflasyonun öncü göstergesi sayılan İstanbul’daki fiyat artışlarının şampiyonu ise defter oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), açıkladığı İstanbul Geçinme İndeksi’ndeki ürünlerin fiyat değişimleri şöyle oldu: