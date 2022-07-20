Yılın ilk yarısında yapılan çay ihracatı rakamları belli oldu
Türkiye'den yılın ilk yarısında 97 ülkeye yapılan çay ihracatı, yüzde 19 artarak 12,2 milyon dolara ulaştı. Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.
Türkiye'den yılın ocak-haziran döneminde başta Avrupa kıtası olmak üzere 97 ülkeye çay ihraç edildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 97 ülkeye 3 bin 652 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 12 milyon 234 bin 737 dolar gelir sağlandı.
Buna göre 2022'nin ilk 6 ayındaki ihracat, 2 bin 585 ton çay karşılığı 10 milyon 277 bin 186 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 41, değerde yüzde 19 arttı.
Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.
Türkiye'den yılın ilk 6 ayında Belçika'ya 3 milyon 204 bin 386, Birleşik Krallık'a 1 milyon 543 bin 345 ve Almanya'ya 1 milyon 530 bin 657 dolarlık çay satıldı.
Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kamerun, Gambiya, Eritre, Kenya, Estonya, Mayotte'ye de çay ihraç edildi.
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