Yılın son Enflasyon Raporu toplantısı ertelendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi.
Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
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