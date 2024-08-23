Yılın son Enflasyon Raporu toplantısı ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:47
Yılın son Enflasyon Raporu toplantısı ertelendi
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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi. 

Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.


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