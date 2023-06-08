Yükseliş devam ediyor... İşte altın fiyatlarındaki son durum!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:21

Güncelleme: 08.06.2023 - 10:21

Dolar ve Euro'daki hızlı yükseliş, altın fiyatlarına da rekor kırdırmaya devam ediyor.

1465 TL'ye kadar yükselen gram altın saat 10.10 itibarıyla 1,460 TL'den işlem görüyor.

Dün günü 2372 TL'den kapayan çeyrek altın 2387 lira TL'den işlem görüyor.

Yarım altın ise dün, günü 4744 TL'den kapatmıştı. Bugün ise, 4774 TL seviyesinde.

Dün kapanışta 9460 TL'den fiyatlanan Cumhuriyet altını da, 9523 TL'den işlem görüyor.

Ons altın ise, dün kapanışını 1940 dolardan yapmıştı. Bugün de, 1947 dolar seviyesinde.