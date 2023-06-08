Yükseliş durdurulamıyor: Altın rekor tazeledi!
Dolar ve Euro'daki yükseliş, altında da devam ediyor. Mevcut durumda gram altın 1485 TL’den işlem görüyor. Günün ilk saatlerinde 2387 TL'de olan çeyrek altın mevcut durumda 2398 TL'den işlem görüyor.
Dolar ve Euro'daki hızlı yükseliş, altın fiyatlarına da etki etmeye devam ediyor.
Gün içinde 1490 TL’ye kadar yükselen gram altın saat 16.34 itibarıyla 1485 TL’den işlem görüyor. Gram altın güne 1460 TL ile başlamıştı.
Altının 50 dakika içerisinde 12 TL arttığı grafiğe şu şekilde yansıdı:
Günün ilk saatlerinde 2387 TL'de olan çeyrek altın mevcut durumda 2398 TL'den işlem görüyor.
Yarım altın güne 4774 TL seviyesinde başlarken şu anda 4810 TL.
Günün ilk saatlerinde 9523 TL'den fiyatlanan Cumhuriyet altını, 9632 TL seviyesinde.
Ons altın ise güne 1947 dolar seviyesinde başlarken 1964 dolarda devam ediyor.
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