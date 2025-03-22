Yumurta fiyatlarında artış sürüyor: ABD'deki kuş gribi de yükselişi körüklüyor

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:30

Güncelleme: 22.03.2025 - 15:30

Türkiye'de yüksek enflasyon ile temel gıdaya erişim halkın büyük kesmi tarafından gün geçtikçe zorlaşıyor. Son paylaşılan verilerde geçen yılı 3,51 lira seviyesinde kapatan yumurtanın birim fiyatının 4,10 liraya yükseldiği görüldü.

ABD İTHALATA BAŞLADI

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ülke genelinde yumurta fiyatlarının artmasına neden olan kuş gribi kaynaklı arz sıkıntısını hafifletmeye yönelik Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini, başka ülkelerle de yumurta ithalatı konusunda görüştüklerini ifade etti.

Rollins, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Şu anda, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor. Dün, birkaç ülkeyle daha görüştüm, yakında onlardan da ithalata başlanacak. Henüz anlaşma imzalamadık, bu yüzden hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum" dedi.

Kısa vadede "yüz milyonlarca" yumurtadan bahsettiklerini belirten Rollins, bunun şimdilik fiyatları düşürmeye devam edecek kadar önemli olduğunu kaydetti.

Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi yumurta üretimini sekteye uğratırken bu durum fiyatlara da yansımıştı.

Ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan yükseliş, şubatta yıllık bazda yüzde 58,8'i bulmuştu.

Üretimin sekteye uğramasıyla yumurta ithalatını artıran ABD, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den de alım yapmaya başlamıştı.

İKİ AYDA YÜZDE17 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Şubat ayına ilişkin açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ne göre, tavuk yumurtasında üretici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 8 oranında arttı. Yılın ilk iki ayında ise toplam fiyat artışı yüzde 17 seviyesine ulaştı. Geçen yılı 3,51 lira seviyesinde kapatan yumurtanın birim fiyatı, bu artışlarla birlikte 4,10 liraya yükseldi.