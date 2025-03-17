Uzmanı açıkladı: Yumurta fiyatlarındaki artışın sebebi belli oldu!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:08

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:08

Türkiye, yumurta üretiminde kendi ihtiyacını karşılayabilen bir ülke olsa da, marketlerdeki yüksek fiyatlar bu durumu yansıtmıyor. Kasım ayından itibaren yüzde 70 oranında zamlanan yumurta fiyatları, tüketicilerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Son 5 yıl içinde 100 milyar adet yumurta üretilmiş olmasına rağmen, fiyatlardaki keskin artışın sebepleri araştırılmaya devam ediyor. Peki, yumurta fiyatlarının artmasının ardında hangi faktörler var?

Son 4 ayda yumurta fiyatları yüzde 70'in üzerinde büyük bir artış gösterdi. Bu fahiş fiyat artışları, yurttaşlar tarafından yoğun eleştiriler aldı. Yumurtadaki artışın başlıca sebebi ise ABD'deki kuş gribi salgını olarak öne çıkıyor. Küresel ölçekteki bu salgın, yumurta tedariğinde zorluklar yaratarak arzda sıkıntılara yol açtı ve dolayısıyla fiyatlar yükseldi. Türkiye, yumurta üretiminde kendi ihtiyacını karşıladığı halde, küresel etkiler nedeniyle fiyatlar ciddi şekilde arttı.

'BÜYÜK ORANDA HAYVAN İTLAFI YAŞANDI'

Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, yumurta fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediğini belirtti ve 2024 yılı Ocak ayında 30'luk yumurtanın kolisinin 100 TL olduğunu, sonra kademeli olarak düştüğünü, kasım ayında ise yeniden yükseldiğini ifade etti.

Yumurta fiyatlarındaki yükselişin birkaç nedeni olduğunu söyleyen Sırma, "2025 yılından itibaren uluslararası piyasalarda yumurta fiyatlarında dalgalanma görülüyor, kaos yaşanıyor diyebiliriz. Birçok ülkede kuş gribi nedeniyle büyük oranda hayvan itlafı yaşandı" şeklinde konuştu.

ABD'nin, Avrupa Birliği'nden, Danimarka'dan ve Türkiye'den yumurta talep ettiğini söyleyen Sırma, kuş gribinin 2023'ün sonunda başladığını ve 2024'te daha da yayıldığını belirtti. Türkiye'nin bu konuda önlemler aldığını vurgulayan Sırma, yumurtanın önemli bir gıda maddesi olduğunu ve bu durumun tüketiciler açısından kritik olduğunu ifade etti.

'FIRSATÇILIĞA YOL AÇIYOR'

Türkiye'nin yumurta üretimi açısından kendi ihtiyacını karşıladığını belirten Sırma, "Son 5 yıl içinde 100 milyar adet yumurta üretildi. Türkiye, taze yumurtayı üretebildiği gibi, bunu ihraç da edebiliyor. Ancak, iç piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçmek için hükümet çeşitli tedbirler aldı" dedi. Ticaret ve Tarım Bakanlıkları'nın işbirliğiyle sektörün kontrol altına alındığını belirten Sırma, "Marketlerdeki fiyatlar, kalite ve markaya bağlı olarak 170 TL'den 230 TL'ye kadar değişiyor. Bu da fırsatçılığa yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Sırma, "Gıda endüstrisi devam ediyor ancak vatandaşın ihtiyacı olan yumurtanın azalmaması önemli. Fırsatçılar da bu durumu kendi çıkarlarına çevirebiliyor. Üreticiler, yumurta fiyatını dikkate alarak, örneğin Afyon'dan gelen yumurtanın fiyatı 4 TL 70 kuruşa çıkarken, marketlerde 8-10 TL'ye satılıyor. Yapışkan enflasyon, gıda fiyatlarında sık sık karşılaşılan bir durum" dedi.