Yumurtaya üst üste zam: Koli fiyatı cep yakıyor!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:10

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:10

Yumurta fiyatlarına iki hafta içinde peş peşe zam geldi. Zamların toplan artış oranı yüzde 30’u buldu. Yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30 zam market raflarına yansıdı. Böylelikle yumurtanın tanesi 8 lira oldu.

YUMURTANIN KOLİSİNE YÜKSEK ZAM

Yumurtanın kolisi zamdan önce 200 lira iken şu anda 260 liraya kadar çıktı. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

ZAMDAN ESNAF DA VATANDAŞ DA ŞİKAYETÇİ

Yumurta zamlarından tüketici kadar esnaf da dertli. Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” dedi.