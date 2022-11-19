Yunanistan'ın kredi notu iki kademe yükseldi
Moody's' açıklamasında, reform programının sağlam şekilde uygulandığı belirtildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu iki kademe birden yükseltti. Not görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a revize etti.
Moody's'den yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "B1"e çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Yunanistan'ın reform programını sağlam şekilde uyguladığı ve bunun meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.
Moody's, "Mali iyileşmenin büyük bölümü yapısal önlemlerden kaynaklandığı için sürdürülebilir olması muhtemel" değerlendirmesini yaptı.
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