Yurtdışında yatırım arayışı
Kaleseramik, Çanakkale Çan’daki tesislerinde üçüncü “Kalesinterflex” üretim hattını 34 milyon Avroluk yatırımla hizmete açtı.
Çan’da düzenlenen
toplantıda konuşan
Kaleseramik Genel
Müdürü Altuğ Akbaş,
bu ürünü dünyada
seramiğin beşiği
kabul edilen Çin’e bile
ihraç ettiklerini belirterek
“Dünyanın en büyük, en
ince seramiği Kalesinterflex
ile 2000’li yılların başında
ortalama 28 kilo olan bir
metrekare seramiğin ağırlığını
7 kiloya kadar düşürdük” dedi.
Kaleseramik’in geçen ay Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığını da anımsatan Akbaş, bu kaynağın yüzde 6’sını yurtdışı yatırımlara ayırmayı planladıklarını, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere yatırım fırsatlarına baktıklarını söyledi.
(Altuğ Akbaş)
Akbaş şu vurguyu yaptı: “Enerji ve hammaddeye yakınlığa bakıyoruz. Sıfırdan yatırım olabilir, ortakla ya da var olan bir tesisi alıp geliştirebiliriz.”
Akbaş ayrıca, bu
yıl Çanakkale, Yozgat,
Bandırma ve İstanbul’daki
tesislere 1.3 milyar liralık
yatırım planladıklarını ve
bunun 600 milyon TL’sini
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Şirket, ürünlerini yurtiçinde
533, yurtdışında 86 ülkedeki
164 noktada satıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Motorine dev zam yolda!
- Günlük kiralık evde katlettiler!