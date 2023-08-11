Yurtdışında yatırım arayışı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

Çan’da düzenlenen toplantıda konuşan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, bu ürünü dünyada seramiğin beşiği kabul edilen Çin’e bile ihraç ettiklerini belirterek “Dünyanın en büyük, en ince seramiği Kalesinterflex ile 2000’li yılların başında ortalama 28 kilo olan bir metrekare seramiğin ağırlığını 7 kiloya kadar düşürdük” dedi.



Kaleseramik’in geçen ay Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığını da anımsatan Akbaş, bu kaynağın yüzde 6’sını yurtdışı yatırımlara ayırmayı planladıklarını, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere yatırım fırsatlarına baktıklarını söyledi.

(Altuğ Akbaş)



Akbaş şu vurguyu yaptı: “Enerji ve hammaddeye yakınlığa bakıyoruz. Sıfırdan yatırım olabilir, ortakla ya da var olan bir tesisi alıp geliştirebiliriz.”

Akbaş ayrıca, bu yıl Çanakkale, Yozgat, Bandırma ve İstanbul’daki tesislere 1.3 milyar liralık yatırım planladıklarını ve bunun 600 milyon TL’sini gerçekleştirdiklerini belirtti. Şirket, ürünlerini yurtiçinde 533, yurtdışında 86 ülkedeki 164 noktada satıyor.

