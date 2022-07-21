Yurtdışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 37,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Temmuz haftasında net 37,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 41,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Temmuz itibarıyla 14 milyar 742,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Temmuz'da 14 milyar 388,2 milyon dolara indi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 342,8 milyon dolardan 1 milyar 293,8 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 117,5 milyon dolardan 118,6 milyon dolara çıktı.
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