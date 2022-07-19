TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (19 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
19 Temmuz 2022 Salı, 16:03
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (19 Temmuz 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13629
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15381
BHD BAHREYN DİNARI 46.5781
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18684
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.1835
BWP BOTSVANA PULASI 1.3774
BRL BREZİLYA REALİ 3.2288
DZD CEZAYİR DİNARI 0.12065
CZK ÇEK KORUNASI 0.73340
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.7026
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31276
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0305
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 6.2153
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21965
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3964
HKD HONG KONG DOLARI 2.2367
IQD IRAK DİNARI 0.01203
ISK İZLANDA KRONU 0.12962
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03656
LYD LİBYA DİNARI 3.5812
HUF MACAR FORİNTİ 0.04528
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.29222
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9457
MXN MEKSİKA PESOSU 0.86226
EGP MISIR LİRASI 0.92852
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0304
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00161
PEN PERU YENİ SOLU 4.4962
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7825
RSD SIRP DİNARI 0.15352
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.6133
SDG SUDAN POUNDU 0.03091
SYP SURİYE LİRASI 0.00699
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0305
THB TAYLAND BAHTI 0.47974
TND TUNUS DİNARI 5.5608
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 5.0238
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.59424
OMR UMMAN RİYALİ 45.6653
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.7649
VND VİETNAM DONGU 0.00075
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.1105
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58738
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.9476

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