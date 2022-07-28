Yurtdışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 76,5 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık DİBS ve 7,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta 76.5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 22 Temmuz haftasında net 76.5 milyon dolarlık hisse senedi, 4.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7.5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin 14 Temmuz itibarıyla 14 milyar 388.2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Temmuz'da 14 milyar 805.1 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 293,8 milyon dolardan 1 milyar 327.7 milyon dolara çıktı. ŞBS stokları ise 118.6 milyon dolardan 109.6 milyon dolara geriledi.
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