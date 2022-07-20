Yurtdışı yerleşiklerinden hisse senedi, DİBS ve ŞBS satışı

Yurtdışında yerleşik kişiler, 8 Temmuz haftasında net 62,2 milyon dolarlık hisse senedi, 54,5 milyon dolarlık DİBS ve 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

AA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:43
Yurtdışı yerleşiklerinden hisse senedi, DİBS ve ŞBS satışı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Temmuz haftasında net 62,2 milyon dolarlık hisse senedi, 54,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Temmuz itibarıyla 15 milyar 297,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Temmuz'da 14 milyar 742,8 milyon dolara indi.

 

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 456 milyon dolardan 1 milyar 342,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 123,5 milyon dolardan 117,5 milyon dolara düştü.


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