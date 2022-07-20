Yurtdışı yerleşiklerinden hisse senedi, DİBS ve ŞBS satışı
Yurtdışında yerleşik kişiler, 8 Temmuz haftasında net 62,2 milyon dolarlık hisse senedi, 54,5 milyon dolarlık DİBS ve 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Temmuz haftasında net 62,2 milyon dolarlık hisse senedi, 54,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Temmuz itibarıyla 15 milyar 297,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Temmuz'da 14 milyar 742,8 milyon dolara indi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 456 milyon dolardan 1 milyar 342,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 123,5 milyon dolardan 117,5 milyon dolara düştü.
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