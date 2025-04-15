Yurttaş 100-200 liralık yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor: Yoksulluk her yerde!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 Faaliyet Raporu’na göre, geçen yıl ülke genelinde toplam 4 milyon 574 bin 684 hane sosyal yardımlardan yararlandı. Düzenli sosyal yardım alan hanelere aylık 150 kWh’ye kadar elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu kapsamda geçen yıl 4 milyon 87 bin 785 hane için 8,96 milyar TL kaynak tahsis edildi.

Eşi vefat eden kadınlara 2 aylık periyotlarla 2 bin lira yardım veriliyor. Bu kapsamda geçen yıl 77 bin 122 kişiye 772,6 milyon TL tutarında ödeme yapıldı. İhtiyaç sahibi asker ailelerine aylık 800 lira yardım veriliyor. Bu yardımlar kapsamında geçen yıl 38 bin 947 haneye 125,7 milyon TL ödeme yapıldı.

İhtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için aylık ödeme tutarı 600 lira. Öksüz ve yetim yardımından geçen yıl 39 bin 171 kişi yararlandı. 202,3 milyon lira ödeme yapıldı.

İhtiyaç sahibi ve babası askerde bulunan çocuklara aylık 350 lira ödeme yapılıyor. Geçen yıl bin 433 kişiye 1,7 milyon lira ödendi.

AYLIK 90 LİRA!

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının örgün eğitime devam edebilmesi için yardım yapılıyor. Bu kapsamda ilköğretimdeki erkek öğrenci için aylık 90, kız öğrenci için 100 lira, ortaöğretimdeki erkek öğrenci için aylık 130 lira, kız öğrenci için aylık 150 lira verildi. Geçen yıl şartlı eğitim yardımından 1.7 milyon kişi yararlandı. 1,31 milyar lira ödeme yapıldı.

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine şartlı sağlık yardımı veriliyor. Geçen yıl 932 bin 434 kişiye 836,2 milyon lira ödeme yapıldı. Ödemeler çocuk için aylık 100, gebelik döneminde aylık 200, doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 500, lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay aylık 300 lira olarak uygulandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3.6 milyon haneye 46,48 milyar lira ödeme yapıldı.

İhtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum (iki ve üzeri) sonucu olan ve hayattaki 0-24 aylık her bir çocuğuna aşıları süresi içinde yaptırılması kaydıyla aylık 400 TL olmak üzere nakdi yardım veriliyor. Bu kapsamda 2024 yılında 22 bin 160 çocuk için çoklu doğum ile çoklu doğum ve şartlı sağlık yardımları kapsamında toplam 50,5 milyon TL kaynak aktarıldı.

4.2 MİLYON KİŞİYE GIDA YARDIMI

İhtiyaç sahibi 4 milyon 262 bin 105 kişi gıda yardımından yararlandı. 3,07 milyar lira ödeme yapıldı.

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlara yapılan yardımlardan 21 bin 380 hane yararlandı. 347,2 milyon lira ödeme yapıldı.

İhtiyaç sahibi 1.5 milyon haneye kömür yardımı sağlandı. Yakını vefat eden ihtiyaç sahibi 16 bin 778 haneye 42.5 milyon lira yardım yapıldı.

DOĞALGAZ YARDIMI

İhtiyaç sahibi 702 bin 253 haneye 1,4 milyar lira doğalgaz tüketim desteği verildi.

İhtiyaç sahibi 384 bin 426 öğrenci eğitim metaryali yardımından yararlandı 476,7 milyon lira ödeme yapıldı.

Taşıma, barınma ve iaşe yardımından yararlanan öğrenci sayısı bin 597 oldu. Yapılan yardım tutarı 5,9 milyon lira.

Ulaşım giderleri desteklenen öğrenci sayısı 72 bin 73. Aktarılan yardım tutarı 138,9 milyon lira.

Yaşlı aylığında kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak, kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplanıyor. Geçen yıl bu aylığa ilişkin muhtaçlık sınırı 5 bin 667,37 TL’ydi. Yaşlı aylıkları kapsamında 2024’te 805 bin 554 kişi için 34,76 milyar TL ödeme yapıldı.

9.4 MİLYON KİŞİ GSS’Yİ ÖDEYEMEDİ

Ödeme gücü olmayan yurttaşların sağlık hakkından yararlanabilmeleri için sağlık primi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. 2024’te GSS primi devlet tarafından ödenen kişi sayısı 9 milyon 444 bin 458. Bu kapsamda 105,63 milyar TL GSS prim desteği sağlandı.